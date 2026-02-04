Президент Турции впервые за два с половиной года посетил Саудовскую Аравию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с визитом Эр-Рияд и провел переговоры с наследником престола Саудовской Аравии принцем Мухаммадом бин Салманом. Визит стал первым с июля 2023 года.

"Стороны договорились укрепить взаимодействие в области нефтедобычи и нефтепродуктов, сфере электроэнергии, в том числе ее возобновляемых источников. Ведутся переговоры о свободной торговле между Турцией и государствами Залива", говорится в заявлении канцелярии Эрдогана.

Это стало еще одним свидетельством сближения двух недавних противников, которое началось после нападения ХАМАСа на Израиль. Еще одним фактором, отталкивающим Саудовскую Аравию от оси "соглашений Авраама", стал ее конфликт с Объединенными Арабскими Эмиратами в Йемене.