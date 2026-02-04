x
04 февраля 2026
Агентство Moody's повысило рейтинг компании "Феникс" и прогноз на рейтинг израильских банков

04 февраля 2026 г.
AP Photo/Mark Lennihan

Международное рейтинговое агентство Moody's, повысившее на минувшей неделе прогноз на кредитный рейтинг Израиля с негативного на нейтральный, опубликовало в среду, 4 февраля, изменения прогнозов и по израильским финансовым структурам.

Прогноз на рейтинг пятерки израильских банков ("Апоалим", "Леуми", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот", "Бейнлеуми") был также повышен с негативного до нейтрального.

Кроме того, агентство повысило рейтинг страховой компании "Феникс" до уровня А3 с нейтральным прогнозом. Фактически, рейтинг "Феникса" по версии агентства выше кредитного рейтинга Израиля.

