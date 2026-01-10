В Нью-Йорке представители еврейской общины поддержали израильскую пекарню Breads Bakery

В Нью-Йорке сотни представителей еврейской общины выстроились в огромные очереди в израильскую пекарню Breads Bakery в знак солидарности с владельцами.

Акция стала ответом на действия части сотрудников заведения, которые объединились в профсоюз и выдвинули политические требования. Работники обвинили руководство в "поддержке геноцида" из-за участия пекарни в фестивале еврейской еды и использования израильской символики, а также потребовали разорвать все связи с Израилем, сообщает Times of Israel.

Массовый призыв поддержать бизнес распространил в социальных сетях активист Шай Давидаи. В результате 9 января у филиала пекарни собралась толпа людей с израильскими флагами и наклейками "Сионист". Многие покупатели специально пришли за халами к шаббату, чтобы выразить финансовую и моральную поддержку владельцам – израильтянам Йонатану Фломану и Гади Пелегу.

Несмотря на серьезность обвинений со стороны персонала, атмосфера в очередях оставалась позитивной и мирной. Посетители подчеркивали, что не позволят использовать профсоюзное движение как инструмент антисемитизма и борьбы против Израиля.