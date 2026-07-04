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Израиль

В центре Израиля задержаны палестинские угонщики, младшему всего 16 лет

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 04 июля 2026 г., 22:22 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 22:28
В центре Израиля задержаны палестинские угонщики, младшему всего 16 лет
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на субботу сотрудники полиции Иудеи и Самарии задержали в центральной части Израиля двух подозреваемых в попытке угона автомобиля. Двое палестинцев, жителей районов Шхема и Дженина в возрасте 16 и 19 лет, были взяты с поличным.

Полицейские заметили подозрительный автомобиль, передвигавшийся по улицам города. Из него вышли двое подозреваемых, которые попытались вскрыть два припаркованных автомобиля, чтобы угнать их. Сотрудники полиции задержали их на месте преступления, предотвратив угон. При обыске у задержанных были обнаружены устройства для взлома автомобилей и дополнительные ключи.

Одновременно был обнаружен автомобиль, на котором прибыли подозреваемые. В нем находились еще двое человек, которые попытались скрыться. Во время преследования автомобиль прорвал полицейский блокпост и продолжил движение по встречной полосе, подвергая опасности других участников дорожного движения и сотрудников полиции.

Задержанные – жители районов Шхема и Дженина в возрасте 16 и 19 лет – доставлены на допрос в отдел по борьбе с арабской преступностью центрального подразделения полиции округа Иудея и Самария. Расследование продолжается, ожидаются новые задержания.

Израиль
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