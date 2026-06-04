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Израиль

Внимание, розыск: пропал 71-летний Йорам Йехуд

Полиция
Розыск
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:20
Внимание, розыск: пропал 71-летний Йорам Йехуд
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 71-летнего Йорама Йехуда, которого в последний раз видели 2 июня около 8 утра в мошаве Бекоа, недалеко от Бейт-Шемеша.

Приметы: рост 1.55, худощавый, седые волосы. Хромает на левую ногу.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-9902385.

Израиль
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