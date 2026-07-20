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Ближний Восток

Франция эвакуирует из Ирана сотрудников посольства, которые были допрошены иранскими силовиками

Иран
Война с Ираном
Франция
время публикации: 20 июля 2026 г., 18:58 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 18:58
Франция эвакуирует из Ирана сотрудников посольства, которые были допрошены иранскими силовиками
Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что в воскресенье вечером иранские службы безопасности задержали двух сотрудников французского посольства в Тегеране.

По его словам, дипломатов без объяснения причин удерживали несколько часов и допрашивали, а одного из них избили. Барро назвал произошедшее серьезной акцией устрашения и грубым нарушением дипломатического иммунитета.

В соцсети Х Барро написал, что оба сотрудника впоследствии вернулись в посольство и находятся в безопасности. Ожидается, что в ближайшие часы они вылетят во Францию.

Барро отметил, что задержанные занимались французскими программами поддержки иранского гражданского общества, в том числе художников и ученых.

Глава французского МИДа сообщил, что предупредил своего иранского коллегу: нападение на сотрудников посольства является недопустимым и не останется без последствий.

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