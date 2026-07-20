Франция эвакуирует из Ирана сотрудников посольства, которые были допрошены иранскими силовиками
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что в воскресенье вечером иранские службы безопасности задержали двух сотрудников французского посольства в Тегеране.
По его словам, дипломатов без объяснения причин удерживали несколько часов и допрашивали, а одного из них избили. Барро назвал произошедшее серьезной акцией устрашения и грубым нарушением дипломатического иммунитета.
В соцсети Х Барро написал, что оба сотрудника впоследствии вернулись в посольство и находятся в безопасности. Ожидается, что в ближайшие часы они вылетят во Францию.
Барро отметил, что задержанные занимались французскими программами поддержки иранского гражданского общества, в том числе художников и ученых.
Глава французского МИДа сообщил, что предупредил своего иранского коллегу: нападение на сотрудников посольства является недопустимым и не останется без последствий.