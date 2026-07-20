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Мир

Буданов о встречах Зеленского с военачальниками: "Позиция общества услышана"

Украина
Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 20 июля 2026 г., 18:49 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 18:55
Буданов о встречах Зеленского с военачальниками: "Позиция общества услышана"
AP Photo/Efrem Lukatsky

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал встречи президента Владимира Зеленского с представителями военного командования. Согласно публикациям СМИ, на них обсуждается отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Понимаю людей, которые выражают свою позицию. Неравнодушие – это сила, которая держит наше государство все эти годы. Позиция общества услышана. Работа идет. Результаты будут", – цитирует его "Украинская правда".

"Дискуссия – нормальное явление для свободной страны. Призываю никого не хейтить. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь", – добавил Буданов.

Согласно публикациям СМИ, вероятными преемниками Сырского называют командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола и командира корпуса Национальной гвардии "Хартия" Игоря Оболенского.

Напомним: несколько дней назад Зеленский объявил об отставке министра обороны Михаила Федорова. Причиной этого решения он назвал затяжной конфликт с Сырским. Решение главы государства повлекло за собой демонстрации в поддержку министра, ставшие самым серьезным выражением общественного недовольства с начала полномасштабной войны.

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