Завершается самая продолжительная работа спасателей Командования тыла в Венесуэле

Командование тыла ЦАХАЛа сообщило о завершении самой продолжительной зарубежной миссии по оказанию помощи в своей истории. На протяжении почти трех недель израильские специалисты работали в Венесуэле, помогая местным властям ликвидировать последствия разрушительного землетрясения.

Командир поисково-спасательного подразделения ЯХАЦ и руководитель израильской миссии бригадный генерал резерва Йоси Пинто заявил, что израильские специалисты работали в районе Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, это место оказалось в центре масштабных разрушений. "Побережье здесь серьезно пострадало. Разрушены сотни зданий, речь идет о масштабном и сложном происшествии", – отметил он.

По его словам, к началу третьей недели работы миссии около 32 израильских специалистов продолжали тесно сотрудничать с венесуэльскими властями, помогая перейти от этапа экстренного реагирования к этапу восстановления. Израильские специалисты передавали венесуэльским коллегам и специалистам из других стран знания, опыт и навыки, которые приобрели в Израиле и за рубежом.

Восстановительные работы в Венесуэле займут многие месяцы, а возможно, и годы. "Мы работаем в тесном сотрудничестве с местными властями, – отметил глава израильской миссии. – Они внимательно относятся к нашим рекомендациям и выводам. То, что израильская миссия продолжает работу даже после того, как большинство международных миссий уже покинули страну, имеет большое значение. Надеюсь, что совместная работа и инструменты, которые мы оставляем, помогут Венесуэле успешно справиться с задачами восстановления в ближайшие годы".