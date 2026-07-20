x
20 июля 2026
|
последняя новость: 20:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 июля 2026
|
20 июля 2026
|
последняя новость: 20:03
20 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Завершается самая продолжительная работа спасателей Командования тыла в Венесуэле

Спасательные операции
Пресс-служба ЦАХАЛа
Венесуэла
время публикации: 20 июля 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 19:02
Завершается самая продолжительная работа спасателей Командования тыла в Венесуэле
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование тыла ЦАХАЛа сообщило о завершении самой продолжительной зарубежной миссии по оказанию помощи в своей истории. На протяжении почти трех недель израильские специалисты работали в Венесуэле, помогая местным властям ликвидировать последствия разрушительного землетрясения.

Командир поисково-спасательного подразделения ЯХАЦ и руководитель израильской миссии бригадный генерал резерва Йоси Пинто заявил, что израильские специалисты работали в районе Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, это место оказалось в центре масштабных разрушений. "Побережье здесь серьезно пострадало. Разрушены сотни зданий, речь идет о масштабном и сложном происшествии", – отметил он.

По его словам, к началу третьей недели работы миссии около 32 израильских специалистов продолжали тесно сотрудничать с венесуэльскими властями, помогая перейти от этапа экстренного реагирования к этапу восстановления. Израильские специалисты передавали венесуэльским коллегам и специалистам из других стран знания, опыт и навыки, которые приобрели в Израиле и за рубежом.

Восстановительные работы в Венесуэле займут многие месяцы, а возможно, и годы. "Мы работаем в тесном сотрудничестве с местными властями, – отметил глава израильской миссии. – Они внимательно относятся к нашим рекомендациям и выводам. То, что израильская миссия продолжает работу даже после того, как большинство международных миссий уже покинули страну, имеет большое значение. Надеюсь, что совместная работа и инструменты, которые мы оставляем, помогут Венесуэле успешно справиться с задачами восстановления в ближайшие годы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июля 2026

Найдены тела более 4900 погибших в результате землетрясений в Венесуэле
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июля 2026

Найдены тела более 4800 погибших в результате землетрясений в Венесуэле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2026

По просьбе Венесуэлы Израиль расширил оказываемую помощь в ликвидации последствий землетрясения
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июля 2026

Спасательная миссия ЗАКА действует в Венесуэле, извлекая людей из-под завалов