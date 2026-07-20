CNN: США перебрасывают на Ближний Восток десятки самолетов, в том числе боевых

Как сообщает телеканал CNN, на фоне роста региональной напряженности США перебросили на Ближний Восток десятки военных самолетов. В частности, рассказал официальный американский источник, с распложенных в Европе авиабаз переводятся боевые самолеты F-35 и F-16.

Согласно израильскому источнику, за последние дни в стране приземлились десятки американских самолетов-заправщиков, причем эта передислокация продолжается. В марте, в разгар операции, здесь базировались 94 заправщика, после ее завершения осталось около 40.

США приблизились к возвращению к полномасштабной войне с Ираном после новых потерь среди американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет The Washington Post. Авторы публикации Карен Деянг, Тара Копп и Дэн Ламот отмечают, что с момента возобновления боевых действий неделю назад погибли не менее трех, а возможно, четырех американских военных.

В пятницу двое военнослужащих США погибли в результате иранского ракетного удара по базе Муафак ас-Салти в Иордании. Позднее на месте атаки были обнаружены еще одни неопознанные останки. Затем CENTCOM сообщил, что американский военнослужащий погиб на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося от сбитого иранского беспилотника.

Президент Дональд Трамп заявил, что новая серия ударов по Ирану была нанесена в ответ на гибель военнослужащих. По данным CENTCOM, целями стали иранские военные объекты, использовавшиеся для атак на торговые суда и гражданских моряков в Ормузском проливе. Представитель американской администрации сообщил изданию, что Пентагон увеличивает число самолетов в регионе и готовится к более широкой войне.

Вместе с тем источник Washington Post предупредил, что возможности дальнейшего расширения операции ограничены сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также повреждениями техники и инфраструктуры. По его словам, имеющихся ресурсов недостаточно для безопасного ведения длительных боевых действий, и Белый дом может недооценивать эту проблему. Военные эксперты считают США неподготовленными к возможной наземной операции в Иране, которую Трамп ранее не исключил.