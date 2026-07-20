Уничтожен террорист, руководивший похищением Инбар Хейман 7 октября

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в минувшие выходные в результате удара по центральной части сектора Газы, нанесенного по разведданным ШАБАКа, был ликвидирован террорист "Исламского джихада" Тахер Ахмед Салем Абд аль-Уахид.

По данным ЦАХАЛа, во время нападения 7 октября 2023 года он участвовал в атаке на территорию фестиваля Nova и руководил похищением Инбар Хейман, которая впоследствии была убита в плену.

В ходе еще одной операции, также проведенной по разведданным ШАБАКа в центральной части сектора Газы, был ликвидирован террорист "Исламского джихада" Салах Сабхи Салах Катрауи.

По данным ЦАХАЛа, в ходе войны Катрауи пытался организовать террористические атаки против израильтян в районе центра распределения гуманитарной помощи GHF на юге сектора Газы. Он действовал, подвергая опасности жителей сектора и используя гуманитарные усилия в террористических целях.

В сообщении ЦАХАЛа также говорится, что в последнее время оба террориста пытались подготовить атаки в ближайшей перспективе против израильских солдати гражданских лиц.