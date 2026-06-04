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Израиль

Вновь тревога на линии противостояния: ракеты и БПЛА

Цева адом
время публикации: 04 июня 2026 г., 16:05 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 16:33
Вновь тревога на линии противостояния: ракеты и БПЛА
Ayal Margolin/Flash90

В Шломи и Ханите в 16:08 сработала "Цева Адом": предположительно, запуск ракет и БПЛА из Ливана. Вскоре тревога распространилась на дополнительные населенные пункты линии противостояния.

По предварительным данным, не менее трех ударных беспилотников "Хизбаллы" проникли в воздушное пространство Израиля, на их перехват были запущены ракеты-перехватчики.

В 16:32 тревога сработала в Метуле: ракетный обстрел.

Израиль
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