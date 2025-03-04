Отчет о боях в Нахаль-Оз: стойкость гражданских и бойцов "китат коненут" изменили баланс сил

ЦАХАЛ завершил оперативное расследование боевых действий в кибуце Нахаль-Оз в "черную субботу", 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены жителям кибуца, семьям похищенных и семьям погибших, отчет был подан главой Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци А-Леви министру обороны Исраэлю Кацу.

Основной вывод внутреннего расследования: ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите кибуца Нахаль-Оз. Именно хладнокровие и отвага, проявленные гражданскими лицами, и стойкость бойцов отряда быстрого реагирования – "китат коненут" – и сил безопасности перед лицом врага привели к изменению баланса сил и возвращению контроля над населенным пунктом.

В результате нападения на кибуц Нахаль-Оз были убиты 11 жителей кибуца, два бойца "китат коненут" и два иностранных гражданина, восемь человек были похищены и угнаны в сектор Газы. Двое из них – член кибуца и иностранный гражданин – до сих пор удерживаются в плену террористов. Во время боевых действий погибли четыре сотрудника сил безопасности, многие бойцы и гражданские лица были ранены.

Согласно расследованию, в Нахаль-Оз прорвались более 180 террористов, около 80 из них были ликвидированы на территории кибуца. Несмотря на близость кибуца к сектору Газы, силы отряда быстрого реагирования и силы безопасности смогли сдержать первую волну атаки.

Расследование выявило существенные недостатки в готовности размещенных в окрестностях сектора Газы вооруженных сил к сценарию широкомасштабного внезапного нападения, что привело к краху системы командования и управления в зоне атаки уже в течение первого часа нападения.

В рамках оперативного расследования боя в кибуца Нахаль-Оз, где в "черную субботу" 7 октября был один из десятков очагов боевых действий, были собраны тысячи материалов, были изучены переговоры между членами кибуца, использованы материалы с допросов захваченных в начале войны террористов. Следователи также собрали видеозаписи и данные с наблюдательных постов и реконструировали ход боев на местности.

В отчете подчеркивается, что одновременное проникновение тысяч боевиков в десятки точек стало главным фактором, затрудняющим прибытие сил безопасности к очагам боевых действий. Из полученных в ходе расследования данных были сделаны оперативные выводы, которые будут использоваться для извлечения уроков и разработке оборонной стратегии на будущее.

Хронология событий и основные моменты боя в Нахаль-Оз

В 06:29 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел населенных пунктов юга Израиля, включая кибуц Нахаль Оз и военные объекты в районе. В секторе Нахаль-Оз боевики прорвали заграждение примерно в четырех местах и прорвались на территорию Израиля на автомобилях, мотоциклах и пешком. Сектор подвергся организованной атаке, и бойцы размещенного в районе Нахаль-Оз 13-го батальона бригады "Голани", сил резервной поддержки и группы из 11 бойцов подразделения ЯМАС ("мистаравим") оказались в значительном численном меньшинстве.

Первая волна нападения: с 06:30 до 10:00. В 06:43 резервные силы ЦАХАЛа сообщили координатору безопасности кибуца о проникновении террористов на территорию Израиля и о том, что целью атаки является также кибуц Нахаль-Оз. Резервным силам были отданы распоряжения защищать кибуц, и уже через несколько минут спустя они прибыли в кибуц, но не смогли проехать через ворота из-за отключения электричества. Они направились к насыпи в северо-западной части кибуца, где столкнулись с несколькими группами боевиков.

Около 07:05 первые боевики проникли в кибуц Нахаль-Оз с юга через задние ворота на мотоциклах и пешком. Координатор безопасности идентифицировал их и отправил их местоположения силам ЯМАС. Он также сообщил, что сражается с террористами вместе с бойцами ЯМАС, но не может вызвать "китат коненут" из-за того, что оружейная комната заперта из-за отключения электричества. Тем не менее, бойцы отряда быстрого реагирования и сотрудники служб безопасности смогли сдержать большую часть первой волны нападения.

С 08:15 до 13:00 началась вторая волна нападения, и в кибуц проникли дополнительные группы боевиков. Именно во вторую волну атаки были совершены большая часть убийств и похищений жителей Нахаль-Оз террористами. Боевики убили двоих пожилых жителей кибуца в их доме, добрались до района, где проживали иностранные рабочие, убили одного из иностранных граждан, затем они добрались до молочной фермы, где убили еще одного иностранного гражданина и похитили его тело в Газу. Убив несколько семей в их домах, террористы собрали нескольких выживших в одном доме, а затем увезли похищенных в Газу. Террористы под угрозой оружия заставили подростка, проживавшего в кибуце, звать закрывшихся в защищенных комнатах людей выйти из их домов, они продолжали убивать и похищать израильтян. На этом этапе двое израильтян, включая вышеназванного подростка, были, судя по всему, застрелены израильскими военнослужащими, ведущими бои с террористами.

В 12:05 заместитель командира подразделения "Маглан" и его бойцы столкнулись с группой из примерно десяти террористов неподалеку от въезда в кибуц, вступили в бой, в ходе которого погибли трое военнослужащих, включая замкомандира "Маглан". В 13:15 в кибуце собрались силы подразделения "Маглан", разведывательного батальона "Гивати", они поделили территорию кибуца на участки и приступили к его зачистке от террористов.

Третий этап – восстановление оперативного контроля и зачистки кибуца длился примерно с 13:45 до 17:30. Израильские военнослужащие обыскивали территорию кибуца, вступая в бой с террористами. Силы "Гивати" отправились в погоню за несколькими отрядами террористов, которые бежали из кибуца, настигли и уничтожили их.

Около 15:00 вошли дополнительные силы без согласования с действующими на территории кибуца военнослужащими, идентифицировали вооруженного человека в одном из домов, ошибочно сочли, что речь идет о захвате заложников, открыли по вооруженному человеку огонь и убили его – впоследствии оказалось, что это был боец "китат коненут".

Четвертый этап – этап эвакуации жителей, он длился с 17:30 7 октября до 8:00 8 октября. В 17:30 в кибуц Нахаль-Оз прибыл командующий дивизией 98, он встретился с командиром разведывательного батальона "Гивати" и назначил его командовать военнослужащими в кибуце, отдав распоряжение начать эвакуацию жителей.

Большая часть жителей кибуца были вначале эвакуированы на базу "Мишмар а-Негев", а оттуда в "Мишмар а-Эмек", в 08:00 на следующий день после "черной субботы" эвакуация из кибуца была завершена.

Выводы расследования боев в Нахаль-Оз:

ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите кибуца Нахаль-Оз. ЦАХАЛ не был готов к масштабному внезапному нападению, включающему множество районов проникновения тысяч боевиков, атакующих в десятках точек одновременно. Несмотря на сложные условия боя и неожиданное нападение группа бойцов ЯМАС ("Яхидат мистаравим") смогла сдержать первую волну нападения.

Отряд быстрого реагирования не смог собраться и вооружиться вовремя: они по ошибке считали, что при отключении электричества невозможно открыть оружейную комнату. Система командования и управления рухнула в первый час атаки и перестала существовать. Использование социальных сетей во время инцидента с заложниками указывает на необходимость улучшения навыков собирать информацию о ситуации противника и положении наших сил через социальные сети и открытые каналы коммуникации в режиме реального времени: следствие продолжает проверку, были ли принимающие решения подвержены этой информации и были ли направлены силы на основе этой информации.

Следственная группа указала на несколько случаев "дружественного огня", в результате которого из-за ошибочной идентификации погибли трое гражданских лиц.