04 марта 2026
Израиль

В Хевроне задержаны подозреваемые в подстрекательстве: среди них – юрисконсульт ПА

Война с Ираном
Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 04 марта 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 07:32
Пресс-служба полиции Израиля

В рамках совместных действий ЦАХАЛа и полиции округа Иудеи и Самарии против подстрекательства к террору и выражения симпатий к враждебному государству во время войны за последние сутки были задержаны несколько подозреваемых, чья активность в соцсетях ранее отслеживалась и по которым были собраны материалы.

В Хевроне бойцы ЦАХАЛа задержали четырех мужчин (22, 24, 50 лет) и женщину (55 лет) после того, как были собраны данные об их публикациях. Им инкриминируют размещение материалов "восхваления, поддержки и поощрения насилия", а также "поддержки и идентификации с враждебной организацией".

Один из задержанных – юридический советник в одном из крупных населенных пунктов в ПА. По данным следствия, он опубликовал фотографию Али Хаменеи и текст "восхваления" в соцсети, после чего был задержан.

