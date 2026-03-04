В Хевроне задержаны подозреваемые в подстрекательстве: среди них – юрисконсульт ПА

В рамках совместных действий ЦАХАЛа и полиции округа Иудеи и Самарии против подстрекательства к террору и выражения симпатий к враждебному государству во время войны за последние сутки были задержаны несколько подозреваемых, чья активность в соцсетях ранее отслеживалась и по которым были собраны материалы.

В Хевроне бойцы ЦАХАЛа задержали четырех мужчин (22, 24, 50 лет) и женщину (55 лет) после того, как были собраны данные об их публикациях. Им инкриминируют размещение материалов "восхваления, поддержки и поощрения насилия", а также "поддержки и идентификации с враждебной организацией".

Один из задержанных – юридический советник в одном из крупных населенных пунктов в ПА. По данным следствия, он опубликовал фотографию Али Хаменеи и текст "восхваления" в соцсети, после чего был задержан.