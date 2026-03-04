x
Мир

У берегов Шри-Ланки тонет иранский фрегат, ведутся спасательные работы

Война с Ираном
Иран
Шри-Ланка
время публикации: 04 марта 2026 г., 08:45 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 08:50
У берегов Шри-Ланки тонет иранский фрегат, ведутся спасательные работы
AP Photo/Silvia Izquierdo

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что неподалеку от острова, вне пределов территориальных вод, тонет иранский фрегат "Дена".

В поисково-спасательных операциях участвуют корабли и авиация. Сообщается о спасении 30 моряков, которые доставлены в больницы Шри-Ланки. Отметим, что команда боевого корабля состоит из 140 человек.

2 марта Центральное командование вооруженных сил США объявило об уничтожении 11 кораблей военно-морских сил Ирана, находившихся в Оманском заливе: "Два дня назад у Ирана было здесь 11 кораблей, сейчас – ноль".

1 марта президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth, что американские военнослужащие атаковали и потопили девять кораблей военно-морских сил Ирана. "Скоро за ними последуют и другие", – обещал он.

