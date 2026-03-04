Доставка грузов в Израиль подорожала на 10-25%

Судоходные компании и грузовые авиакомпании, обслуживающие Израиль, уведомили клиентов о введении военной надбавки за доставку в размере от 10% до 25%.

Причины подорожания – рост страховых выплат и цен на топливо.

Так, грузовая авиакомпания Challenge Airlines (бывшая CAL) взимает дополнительные 60 центов к средней цене 2 доллара за килограмм. При этом следует подчеркнуть, что компания продолжает работать по специальному разрешению министерства обороны, как и единственный грузовой самолет "Эль-Аля".