ВВС Израиля уничтожили системы ПВО и радары в аэропорту "Мехрабат" в Тегеране
время публикации: 04 марта 2026 г., 15:06 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 15:06
В ходе десятой волны ударов ВВС Израиля по инфраструктуре террористического иранского режима, проведенной по разведывательным данным военной разведки АМАН и разведывательного отдела ВВС Израиля ЛАМДАН, истребители атаковали инфраструктуру в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране.
В ходе атаки были уничтожены системы обороны и обнаружения, которые использовались иранским террористическим режимом и представляли угрозу для самолетов ВВС.
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по всей инфраструктуре иранского террористического режима по всему Ирану.