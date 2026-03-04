x
Израиль

ВВС Израиля уничтожили системы ПВО и радары в аэропорту "Мехрабат" в Тегеране

Иран
Война с Ираном
ВВС
время публикации: 04 марта 2026 г., 15:06 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 15:06
ВВС Израиля уничтожили системы ПВО и радары в аэропорту "Мехрабат" в Тегеране
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе десятой волны ударов ВВС Израиля по инфраструктуре террористического иранского режима, проведенной по разведывательным данным военной разведки АМАН и разведывательного отдела ВВС Израиля ЛАМДАН, истребители атаковали инфраструктуру в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране.

В ходе атаки были уничтожены системы обороны и обнаружения, которые использовались иранским террористическим режимом и представляли угрозу для самолетов ВВС.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по всей инфраструктуре иранского террористического режима по всему Ирану.

