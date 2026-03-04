ВВС Израиля уничтожили системы ПВО и радары в аэропорту "Мехрабат" в Тегеране

В ходе десятой волны ударов ВВС Израиля по инфраструктуре террористического иранского режима, проведенной по разведывательным данным военной разведки АМАН и разведывательного отдела ВВС Израиля ЛАМДАН, истребители атаковали инфраструктуру в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране.

В ходе атаки были уничтожены системы обороны и обнаружения, которые использовались иранским террористическим режимом и представляли угрозу для самолетов ВВС.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по всей инфраструктуре иранского террористического режима по всему Ирану.