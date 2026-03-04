x
Израиль

Военный корабль ВМС Израиля перехватил ливанский ударный беспилотник

Беспилотники
Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
ВМС
время публикации: 04 марта 2026 г., 15:38 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 15:38
Военный корабль ВМС Израиля перехватил ливанский ударный беспилотник
Chaim Goldberg/Flash90

Корабль ВМС ЦАХАЛа перехватил беспилотник, запущенный с территории Ливана. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, с начала операции "Рычание льва" военно-морские силы участвуют в защите неба, выявляют и перехватывают беспилотные летательные аппараты, запускаемые в сторону Израиля.

ЦАХАЛ опубликовал оперативное видео уничтожение ударного беспилотника, выпущенного террористами "Хизбаллы" с территории Ливана утром в среду.

