Военный корабль ВМС Израиля перехватил ливанский ударный беспилотник
Корабль ВМС ЦАХАЛа перехватил беспилотник, запущенный с территории Ливана. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, с начала операции "Рычание льва" военно-морские силы участвуют в защите неба, выявляют и перехватывают беспилотные летательные аппараты, запускаемые в сторону Израиля.
ЦАХАЛ опубликовал оперативное видео уничтожение ударного беспилотника, выпущенного террористами "Хизбаллы" с территории Ливана утром в среду.