Иран и "Хизбалла" скоординировали свои действия для обстрелов Израиля

В среду, 4 марта, на 5-й день войны Иран и террористическая группировка "Хизбалла" впервые скоординировали свои действия для осуществления совместного обстрела израильской территории.

В ходе одного из обстрелов, осуществленного вскоре после полудня, с территории Ливана было совершено шесть запусков (ракет и беспилотников), еще одна ракета была отправлена из Ирана.

В результате этой атаки одновременно были активированы сигналы тревоги в Иерусалиме и Тель-Авиве. Несколько ракет были перехвачены над Гуш-Даном. (Отметим, что при обстреле из Ливана недостаточно времени для отправки предварительных предупреждений о запуске ракет, а сразу звучит сирена).

По данным парамедиков, в результате одновременного обстрела центральной части Израиля пострадали два человека. Мужчина в возрасте около 30 лет получил ранение осколками, еще один человек был контужен. Состояние обоих оценивается как легкое. Осколки ракет после "комбинированной" атаки из Ирана и Ливана упали в нескольких точках в центральной части Израиля.

Вскоре после этой атаки израильская территория вновь подверглась "комбинированному обстрелу".

Израильские военные в интервью CNN отметили, что совместные атаки демонстрируют определенный уровень координации действий между Ираном и "Хизбаллой" в Ливане даже после ликвидации в результате совместных ударов США и Израиля в первые пять дней войны высокопоставленных военных и террористов в этих странах.