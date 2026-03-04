Министр обороны США Пит Хегсет: результаты иранской кампании просто невероятны

Министр обороны США Пит Хегсет на пресс-брифинге в Пентагоне заявил, что США "побеждают" в войне против Ирана – "решительно и беспощадно".

Хегсет подчеркнул, что с момента начала кампании прошло всего четыре дня, но "результаты меняются, пыль оседает, прибывают новые силы".

"Мы потратим столько времени, сколько потребуется, чтобы быть уверенными в нашем успехе", – сказал он, ссылаясь на президента Дональда Трампа.

По его словам, результаты кампании "просто невероятны", цитирует министра обороны США Times of Israel.

Хегсет утверждает, что США "возглавляют" эту кампанию. "Но если добавить сюда Армию обороны Израиля – сокрушительно эффективную силу – то эта комбинация означает полное уничтожение для наших радикальных исламистских иранских противников".

Иран "уничтожен, и они это знают, – говорит он, – или, по крайней мере, скоро узнают".

Хегсет подчеркивает, что США и Израиль "только приступили" к ослаблению иранского военного потенциала.