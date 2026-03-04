"Цева адом" у границы с Ливаном: вторжение вражеского БПЛА

Система воздушной тревоги "Цева адом" в 13:27 сработала в ряде населенных пунктов у ливанской границы. Предположительно, вторжение вражеского ударного беспилотника.

Вскоре вслед за ней сработала ракетная тревога в связи с опасностью падения обломков перехватчика.

В 13:30 тревога о вторжении БПЛА распространилась на дополнительные населенные пункты, включая Кирьят-Шмону, Маргалиот, Кфар Блум и другие.

В 13:34 тревога прозвучала в поселках Кидмат-Цви, Кэла Алон, Рамат-Трамп.

В 13:47 сработала тревога в Авивим и Ироне.