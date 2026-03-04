x
04 марта 2026
|
последняя новость: 14:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 14:09
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Цева адом" у границы с Ливаном: вторжение вражеского БПЛА

время публикации: 04 марта 2026 г., 13:26 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 13:47
"Цева адом" у границы с Ливаном: вторжение вражеского БПЛА
Ayal Margolin/Flash90

Система воздушной тревоги "Цева адом" в 13:27 сработала в ряде населенных пунктов у ливанской границы. Предположительно, вторжение вражеского ударного беспилотника.

Вскоре вслед за ней сработала ракетная тревога в связи с опасностью падения обломков перехватчика.

В 13:30 тревога о вторжении БПЛА распространилась на дополнительные населенные пункты, включая Кирьят-Шмону, Маргалиот, Кфар Блум и другие.

В 13:34 тревога прозвучала в поселках Кидмат-Цви, Кэла Алон, Рамат-Трамп.

В 13:47 сработала тревога в Авивим и Ироне.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

5-й день войны "Рычание льва": тысячи ударов в Иране, обстрелы Израиля не прекращаются