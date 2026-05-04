Двое бойцов "Голани" ранены в бою с боевиками "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что двое бойцов разведывательного подразделения бригады "Голани" получили ранения средней тяжести в бою с боевиками "Хизбаллы" на юге Ливана.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, около 11:00 силы, действующие под командованием 36-й дивизии, столкнулись с группой боевиков, открывших по ним огонь.

Раненые были эвакуированы вертолетом в больницу, их семьи оповещены.

В ответ израильские военные открыли огонь по нападавшим, а ВВС нанесли удары по военным объектам и противотанковой позиции "Хизбаллы".