Двое бойцов "Голани" ранены в бою с боевиками "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 04 мая 2026 г., 16:27 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 16:27
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что двое бойцов разведывательного подразделения бригады "Голани" получили ранения средней тяжести в бою с боевиками "Хизбаллы" на юге Ливана.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, около 11:00 силы, действующие под командованием 36-й дивизии, столкнулись с группой боевиков, открывших по ним огонь.
Раненые были эвакуированы вертолетом в больницу, их семьи оповещены.
В ответ израильские военные открыли огонь по нападавшим, а ВВС нанесли удары по военным объектам и противотанковой позиции "Хизбаллы".