04 мая 2026
последняя новость: 18:34
Ближний Восток

Сеул проверяет сообщения о возможной атаке на южнокорейское судно в Ормузском проливе

время публикации: 04 мая 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 17:19
AP Photo/Fatima Shbair

МИД Южной Кореи сообщил, что проверяет информацию о возможной атаке на свое судно в Ормузском проливе.

По предварительным данным, среди южнокорейских граждан пострадавших нет. МИД выясняет, нанесен ли ущерб судну и его масштаб, а также обстоятельства инцидента.

Агентство Yonhap News отмечает: "В случае подтверждения информации – это станет первой атакой на южнокорейское судно с момента фактического закрытия пролива в конце февраля".

В проливе остаются заблокированными около 2000 судов, в том числе 26 под флагом Южной Кореи.

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что две иранские ракеты поразили американский военный корабль в районе острова Джаск, у входа в Ормузский пролив. По утверждению Fars, корабль якобы проигнорировал предупреждения военно-морских сил "Корпуса стражей исламской революции" и пытался пройти в сторону пролива, нарушая "безопасность судоходства". Fars заявляет, что после попадания он был вынужден развернуться и покинуть район.

CENTCOM заявил: "Ни один корабль ВМС США не пострадал. Американские силы поддерживают операцию "Проект Свобода" и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов".

