Полиция просит помощи в поиске Салима Хусейна, обвиняемого в рэкете
время публикации: 04 мая 2026 г., 16:38 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 16:38
Полиция обратилась к населению с просьбой о помощи в розыске Салима Хусейна, подозреваемого в рэкете, вымогательстве, скрытии доходов, отмывании денег и создании препятствий следствию.
Подозреваемому 34 года, он является жителем Туба-Зангарии.
Полиция просит имеющих информацию, которая может помочь установить местонахождение подозреваемого, обратиться по телефону 100 или в ближайшее отделение полиции.