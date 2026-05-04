Бойцы "Гивати" обнаружили десятки ракет и пусковых установок "Хизбаллы" на юге Ливана

Разведывательное подразделение бригады "Гивати", действующее под командованием 91-й дивизии, провело операцию в районе, из которого "Хизбалла" неоднократно осуществляла ракетные обстрелы сил ЦАХАЛа и населенных пунктов Израиля.

В ходе рейда бойцы обнаружили десятки ракет, заряженные и готовые к запуску ракетные установки, а также автоматы, гранатометы RPG и другое оружие и боеприпасы.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что в столкновении с боевиками "Хизбаллы" на юге Ливана двое бойцов разведывательного подразделения бригады "Голани" получили ранения средней тяжести. Они доставлены в больницу. Их родные уведомлены.