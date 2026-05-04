В аэропорту "Бен-Гурион" задержан подозреваемый в изнасиловании Шай-Ли Атари и Наамы Шахар

В международном аэропорту имени Бен-Гуриона сразу после приземления был взят под стражу подозреваемый в изнасиловании Шай-Ли Атари и Наамы Шахар. В отношении подозреваемого действует судебный запрет на публикацию его имени.

В сообщении полиции говорится: "Сотрудники отделения "Лев" в Тель-Авиве недавно задержали жителя центра Израиля, подозреваемого в сексуальных преступлениях. Задержание подозреваемого было осуществлено сразу после его прибытия в Израиль после проведения следственных действий и получения судебного ордера на его арест".