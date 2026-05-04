"Зимний шторм" в мае: дожди в Израиле, снегопад на Хермоне

Второй день в Израиле "зимняя" погода: прохладно, облачно, временами идут дожди, ночью на вершине Хермона шел снег, на побережье Средиземного моря сильный западный ветер и шторм. Высота волн до 5 метров, купание крайне опасно.

Температура ниже среднесезонной: в Иерусалиме – 9-16 градусов, в Тель-Авиве – 16-20, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 13-21, на побережье Мертвого моря – 18-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-20, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-21, на Голанских высотах – 12-17.

Синоптики отмечают, что на горе Хермон снегопадов в мае не наблюдалось последние 15 лет.

В связи с дождливой погодой возможны затопления в низинах. В прибрежных районах не исключены обрушения из-за сильного ветра.

Во вторник, 5 мая, сохранится прохладная погода, до полудня возможны кратковременные дожди на севере и в центре страны.