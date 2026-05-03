Самолет премьер-министра Испании совершил вынужденную посадку в Анкаре

Самолет Airbus A310 премьер-министра Испании Педро Санчеса совершил в воскресенье, 3 мая, вынужденную посадку в Анкаре из-за технической неисправности, обнаруженной во время перелета в Ереван на саммит Европейского политического сообщества.

В правительстве Испании заявили, что неисправность не была серьезной, однако по правилам авиационной безопасности самолет был обязан приземлиться в ближайшем аэропорту.

Санчес и его делегация проведут ночь в Анкаре и продолжат путь в понедельник утром.

Восьмой саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване под девизом "Строя будущее: единство и стабильность в Европе", в нем примут участие лидеры почти 50 европейских стран.