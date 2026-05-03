Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп объявил об операции по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива

Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 03 мая 2026 г., 23:58 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 00:00
AP Photo/Asghar Besharati

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о начале операции "Свобода" (Project Freedom) по выводу иностранных судов из Ормузского пролива. По его словам, многие страны, не имеющие отношения к ближневосточному конфликту, обратились к США с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в проливе.

Операция начнется в понедельник утром по ближневосточному времени.

Трамп подчеркнул, что речь идет о "гуманитарном жесте": на многих судах заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для экипажей. По его словам, владельцы судов заявили, что не намерены возвращаться в пролив до тех пор, пока навигация в этом районе не станет безопасной.

Трамп предупредил, что на любую попытку помешать ходу операции будет дан силовой ответ. Одновременно он отметил, что его представители ведут "очень позитивные переговоры" с Ираном, которые "могут привести к положительным результатам для всех".

