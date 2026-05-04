The Marker: посольство Украины подало в полицию Израиля жалобу на импортеров зерновых

Посольство Украины в Израиле подало в полицию Израиля официальную жалобу на израильские компании "Ценципер" и "Дизенгоф Сахар", занимающиеся импортом зерновых, в связи с покупкой пшеницы, похищенной Россией с оккупированных территорий востока Украины.

Как сообщает The Marker, жалоба была подана непосредственно посольством на прошлой неделе. Ранее от имени посольства адвокат Лиора Торбельски уже направила жалобы в подразделение полиции 433 и в Управление по борьбе с отмыванием денег в связи с ложными декларациями о происхождении зерна, фальсификацией документов, мошенничеством и отмыванием денег.

По данным жалобы, пшеница первоначально была загружена на два меньших судна, стоявших в портах оккупированного востока Украины. Судно «Леонид Пасtriков» приняло около 7,6 тыс. тонн в порту Бердянска, а судно «Фёдор» – около 8,9 тыс. тонн в порту Севастополя. Оба судна проследовали в район Северного Чёрного моря, именуемый «Кавказской стоянкой», где перегрузили зерно на «Авниск», который и доставил его в Израиль. Поставщиком зерна, по имеющимся сведениям, выступала российская компания Strategic Grain Management со штаб-квартирой в Дубае.

Параллельно с действиями в Израиле, Украина обратилась к Евросоюзу с требованием ввести санкции против израильских компаний на основании норм международного права.

Согласно изданию, ссылающемуся на источники в отрасли зернового импорта, израильские компании попались на «русский развод». По словам источника, "израильские компании годами закупают зерно у проверенных и надёжных поставщиков, но в последнее время небольшая часть груза на борту, не более 20%, поступает из сомнительных источников».