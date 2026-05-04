Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 4 мая, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Временами дожди на севере и в центре страны. Снегопад на Хермоне. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 9-16 градусов, в Тель-Авиве – 16-20, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 13-21, на побережье Мертвого моря – 18-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-20, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-21, на Голанских высотах – 12-17.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн 300-500 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

Во вторник-среду – переменная облачность, местами дожди. В четверг-пятницу – повышение температуры, малооблачно. В субботу-воскресенье – без существенных изменений.