Нетаниягу попросил министров не высказываться на тему Ирана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел узкое совещание по вопросам безопасности. Заседание военно-политического кабинета назначено на вечер понедельника, 4 мая. Об этом сообщил сайт Ynet.

По информации этого издания, ранее во время заседания правительства Нетаниягу попросил министров воздержаться от высказываний на тему Ирана, отметив, что речь идет о "деликатном периоде и необходимо тщательно подбирать слова".