Нетаниягу попросил министров не высказываться на тему Ирана
время публикации: 03 мая 2026 г., 23:19 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 23:19
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел узкое совещание по вопросам безопасности. Заседание военно-политического кабинета назначено на вечер понедельника, 4 мая. Об этом сообщил сайт Ynet.
По информации этого издания, ранее во время заседания правительства Нетаниягу попросил министров воздержаться от высказываний на тему Ирана, отметив, что речь идет о "деликатном периоде и необходимо тщательно подбирать слова".