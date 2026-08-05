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Израиль

БАГАЦ заморозил большинство переводов, утвержденных финкомиссией Кнессета

Верховный суд/БАГАЦ
Финкомиссия
время публикации: 05 августа 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 12:55
БАГАЦ заморозил большинство переводов, утвержденных финкомиссией Кнессета
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БАГАЦ заморозил большинство переводов, утвержденных финкомиссией Кнессета
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал временный запрет на реализацию решения финансовой комиссии Кнессета о переводе средств ультраортодоксальным учебным заведения и министерству поселенчества и национальных проектов.

Судья Алекс Штайн постановил, что решение о переводе средств было принято с нарушением процедуры.

Судья Штайн оставил в силе переводы, цель которых обеспечить покрытие гражданских расходов в чрезвычайных ситуациях.

Глава финансовой комиссии Ханох Мильвицки опубликовал запись, в которой подверг решение БАГАЦа резкой критике. "БАГАЦ неисправим. Эту инстанцию необходимо закрыть и создать Конституционный суд", - заявил депутат Мильвицки.

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