БАГАЦ заморозил большинство переводов, утвержденных финкомиссией Кнессета

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал временный запрет на реализацию решения финансовой комиссии Кнессета о переводе средств ультраортодоксальным учебным заведения и министерству поселенчества и национальных проектов.

Судья Алекс Штайн постановил, что решение о переводе средств было принято с нарушением процедуры.

Судья Штайн оставил в силе переводы, цель которых обеспечить покрытие гражданских расходов в чрезвычайных ситуациях.

Глава финансовой комиссии Ханох Мильвицки опубликовал запись, в которой подверг решение БАГАЦа резкой критике. "БАГАЦ неисправим. Эту инстанцию необходимо закрыть и создать Конституционный суд", - заявил депутат Мильвицки.