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Наука и Хайтек

Фрагмент ракеты SpaceX столкнулся с Луной, создав новый кратер

Космос
время публикации: 05 августа 2026 г., 12:33 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 12:41
Фрагмент ракеты SpaceX столкнулся с Луной, создав новый кратер
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Фрагмент ракеты SpaceX столкнулся с Луной, создав новый кратер
AP Photo/Sergei Grits

Как полагают ученые, четырехтонный фрагмент ракеты SpaceX, который полтора года находился на лунной орбите, столкнулся 5 августа с Луной на скорости около 8960 километров в час, создав на ее поверхности новый кратер.

Речь идет о части ракеты Falcon 9, которая в январе 2025 года доставила на Луну два спускаемых аппарата. Первая ступень вернулась на Землю, а вторая, после выполнения миссии, начала дрейфовать, постепенно сближаясь с естественным спутником нашей планеты.

Согласно прогнозам экспертов, размеры кратера при падении составят до 20 метров в диаметре, а глубина – около четырех метров. Столкновение подымет облако лунной пыли, однако его будет сложно увидеть даже в телескоп. Опасности для Земли инцидент не представляет.

Наука и Хайтек
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