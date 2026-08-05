Фрагмент ракеты SpaceX столкнулся с Луной, создав новый кратер

Как полагают ученые, четырехтонный фрагмент ракеты SpaceX, который полтора года находился на лунной орбите, столкнулся 5 августа с Луной на скорости около 8960 километров в час, создав на ее поверхности новый кратер.

Речь идет о части ракеты Falcon 9, которая в январе 2025 года доставила на Луну два спускаемых аппарата. Первая ступень вернулась на Землю, а вторая, после выполнения миссии, начала дрейфовать, постепенно сближаясь с естественным спутником нашей планеты.

Согласно прогнозам экспертов, размеры кратера при падении составят до 20 метров в диаметре, а глубина – около четырех метров. Столкновение подымет облако лунной пыли, однако его будет сложно увидеть даже в телескоп. Опасности для Земли инцидент не представляет.