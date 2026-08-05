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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил подземный объект с десятками ракет, обнаруженных собакой, на юге Газы. Видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 августа 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 12:18
ЦАХАЛ уничтожил подземный объект с десятками ракет, обнаруженных собакой, на юге Газы. Видео
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ЦАХАЛ уничтожил подземный объект с десятками ракет на юге сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Цанханим" обнаружили на юге сектора Газы подземный объект, в котором хранились десятки ракет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Объект был уничтожен при участии инженерных подразделений дивизии "Газа" и бойцов спецподразделения "Яалом".

Армия опубликовала видеозаписи, сделанные камерой служебной собаки подразделения "Окец" внутри подземного сооружения, а также кадры его уничтожения.

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