ЦАХАЛ уничтожил подземный объект с десятками ракет, обнаруженных собакой, на юге Газы. Видео
время публикации: 05 августа 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 12:18
ЦАХАЛ уничтожил подземный объект с десятками ракет, обнаруженных собакой, на юге Газы. Видео
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Бойцы бригады "Цанханим" обнаружили на юге сектора Газы подземный объект, в котором хранились десятки ракет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
Объект был уничтожен при участии инженерных подразделений дивизии "Газа" и бойцов спецподразделения "Яалом".
Армия опубликовала видеозаписи, сделанные камерой служебной собаки подразделения "Окец" внутри подземного сооружения, а также кадры его уничтожения.