ЦАХАЛ уничтожил подземный объект с десятками ракет, обнаруженных собакой, на юге Газы. Видео

Бойцы бригады "Цанханим" обнаружили на юге сектора Газы подземный объект, в котором хранились десятки ракет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Объект был уничтожен при участии инженерных подразделений дивизии "Газа" и бойцов спецподразделения "Яалом".

Армия опубликовала видеозаписи, сделанные камерой служебной собаки подразделения "Окец" внутри подземного сооружения, а также кадры его уничтожения.