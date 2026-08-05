Walla заплатит 53 тысячи шекелей за увольнение журналистки, эвакуированной после 7 октября

Региональный суд по трудовым спорам Тель-Авива удовлетворил иск журналистки Миталь Кауфман, уволенной из редакции портала Walla, признав, что увольнение было осуществлено с нарушением закона о защите работников в чрезвычайной ситуации.

Судья Ариэла Гильцер-Кац и общественный представитель Ирит Филип обязали компанию выплатить Кауфман 45000 шекелей компенсации и 8500 шекелей судебных издержек.

Кауфман работала редактором раздела "Валла Селебс" с 2021 года, проживала в кибуце Мефальсим и была эвакуирована из дома на следующий день после 7 октября 2023 года.

Спустя полгода ее вызвали на слушание, после которого уволили. "Валла" настаивала, что увольнение было связано исключительно с профессиональными причинами, не имеющими отношения к войне, – в частности, с "низкой посещаемостью редакции и совещаний".

Суд указал, что в самом письме об увольнении компания назвала главной причиной именно "отсутствие в редакции", а значит не может теперь отрицать связь увольнения с последствиями эвакуации, и постановил, что в условиях чрезвычайной ситуации работодатель обязан проявлять повышенную чуткость и добросовестность по отношению к эвакуированному сотруднику.

Суд также отметил, что вскоре после 7 октября редакция резко и произвольно подняла целевые показатели трафика для раздела Кауфман – с 250 до 450 тысяч просмотров в день, – несмотря на то что в марте 2024 года число просмотров раздела реально выросло примерно на 150%. Это, по мнению суда, ставило эвакуированную сотрудницу в заведомо провальное положение и свидетельствовало об отсутствии добросовестности со стороны работодателя.

В компании заявили, что решение суда "изначально ошибочно" и содержит внутреннее противоречие, и сообщили, что изучают вердикт и последующие шаги.