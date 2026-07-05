Освобожденные из плена ХАМАСа Александр Труфанов и Сапир Коэн сыграли свадьбу

Александр (Саша) Труфанов и Сапир Коэн поженились. На свадьбе, которая прошла вечером 5 июля, вместе с их родными присутствовали бывшие заложники, а также президент Израиля Ицхак Герцог и бывший координатор ЦАХАЛа по вопросам пленных и похищенных Ницан Алон.

Ицхак Герцог, поздравляя новобрачных, рассказал, что он дал слово не ходить ни на какие свадьбы до тех пор, пока не будут возвращены из Газы все заложники.

Саша сделал предложение Сапир год назад, спустя пять месяцев после освобождения из плена, в котором он провел 498 дней. Сапир была похищена террористами вместе с ним из кибуца Нир Оз, она была освобождена в рамках сделки в ноябре 2023 года вместе с матерью Саши, Еленой Труфановой и его бабушкой Ириной.