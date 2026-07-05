Опрос: Айзенкот и Смотрич усиливаются, соотношение между блоками не меняется

5 июля телеканал "Кан 11" опубликовал результаты опроса проведенного институтом KANTAR.

Согласно опубликованным данным, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, "Ликуд" и партия "Яшар" Гади Айзенкота набрали бы по 23 мандата. Это первый опроса KANTAR, в котором эти две партии набирают одинаковое число мандатов.

Айзенкот продолжает увеличивать отрыв от блока "Бэяхад" во главе с Нафтали Беннетом. Этот блок набирает 16 мандатов. Партии "Демократим", "Оцма Иегудит" и НДИ набирают по девять мандатов, ШАС и "Яадут а-Тора" – по восемь, ХАДАШ-ТААЛ – шесть, "Ционут Датит" усиливается и набирает пять мандатов, а партия РААМ находится на грани электорального барьера, набирая четыре мандата.

Блок оппозиционных партий набирает 57 мандатов, блок коалиции – 53, арабские партии, не являющиеся кандидатами на участие в правительстве.

В случае создания Юлием Эдельштейном, Айелет Шакед и Гиладом Эрданом новой партии она по этому опросу, набирает шесть мандатов.

Респондентов попросили ответить на вопрос, кого они хотели бы видеть на посту премьер-министра. В противостоянии Нетаниягу и Айзенкота глава "Яшар" набирает 41%, а премьер-министр – 40%.

В противостоянии Нетаниягу и Беннета глава правительства набирает 41%, Беннет – 33%.

В противостоянии Нетаниягу и Либермана 41% предпочитают Нетаниягу, 27% - главу НДИ.