Нетаниягу подтвердил, что Израиль вооружает банды в Газе: "Что в этом плохого?"

Биньямин Нетаниягу прокомментировал заявление Авигдора Либермана о том, что Израиль вооружает банды в секторе Газы.

"Что собственно "слил" Либерман? То, что система безопасности, использует семейные кланы, которые выступают против ХАМАСа. Что в этом плохого? Это хорошо. Это помогает сохранить жизни наших солдат. А вот обнародование этого – на руку только ХАМАСу", – заявил Биньямин Нетаниягу в видео, опубликованном в его социальных сетях.

עדכון יומי מירוחם >> pic.twitter.com/UsqgOsGLJy — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 5, 2025

В четверг, 5 июня, бывший министр обороны Авигдор Либерман заявил в эфире радиостанции "Кан Бет", что Израиль поставляет оружие боевым формированиям в Газе. По словам Либермана, речь идет о боевиках, поддерживающих идеологию "Исламского государства".

"По распоряжению премьер-министра Израиль поставляет оружие криминальным авторитетам в Газе. Эти люди исповедуют идеологию "Исламского государства". Насколько я понимаю, это решение не прошло утверждения военно-политическим кабинетом", – заявил Либерман.

По словам лидера НДИ, глава ШАБАКа был в курсе дела. "Я не знаю, в какой степени начальник генерального штаба был посвящен в происходящее", – добавил Либерман.

В ШАБАКе отказались как бы то ни было комментировать эти слова бывшего министра обороны.

Из канцелярии премьер-министра передали: "Израиль действует различными путями, используя различные средства для достижения победы над ХАМАСом. Эти действия предпринимаются по рекомендации всех глав оборонных структур".