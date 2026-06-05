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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 5 июня: среднесезонная температура, малооблачно

Погода
время публикации: 05 июня 2026 г., 05:43 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 06:03
Прогноз погоды в Израиле на 5 июня: среднесезонная температура, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 5 июня, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 19-28, в Хайфе – 20-27, в Эйлате – 25-38, в Беэр-Шеве – 19-32, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-29, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-33, на Голанских высотах – 16-33.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений, малооблачно. Во вторник-среду – повышение температуры. В четверг жара спадет.

Израиль
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