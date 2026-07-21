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Комитет йешив призвал йешиботников воздержаться от поездок за границу

Харедим
Призыв ультраортодоксов
Туризм
время публикации: 21 июля 2026 г., 13:13 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 13:23
Комитет йешив призвал йешиботников воздержаться от поездок за границу
Chaim Goldberg/Flash90

В преддверии летних каникул "Бейн а-Зманим" в ультраортодоксальной системе образования Комитет йешив опубликовал необычное обращение, в котором предупредил учащихся йешив и коллелей о риске ареста и юридических последствиях в связи с ужесточением контроля за уклонением от призыва.

Как сообщает во вторник 21 июля INN, на фоне изменений в политике правительства и расширения правоприменительных мер организация, координирующая бюрократические вопросы с государственными структурами, заявила, что каждый учащийся старше 18 лет, не урегулировавший свой статус и пропустивший назначенную дату призыва, считается уклонистом.

В связи с этим Комитет призвал учащихся полностью воздержаться от поездок в аэропорт "Бен-Гурион", к сухопутным пограничным переходам и другим официальным контрольно-пропускным пунктам. По утверждению организации, попытка покинуть страну без предварительного урегулирования своего статуса сопряжена с высоким риском задержания и немедленного ареста.

В документе также содержатся практические рекомендации. Учащимся, не явившимся по первой повестке или последующим вызовам, рекомендуется заранее проверить, не вынесен ли в их отношении запрет на выезд из страны, даже если официальный срок призыва еще не наступил.

Отдельное предупреждение адресовано "детям эмигрантов" – гражданам Израиля, постоянно проживающим за границей, но обучающимся в йешивах в Израиле. Комитет предупреждает, что несвоевременное урегулирование их статуса может привести к юридическим проблемам.

В случае задержания военной полицией учащимся рекомендуется немедленно сообщить об этом семье и с самого начала процедуры требовать предоставления адвоката, специализирующегося на военном праве.

Помимо юридических предупреждений, Комитет призвал учащихся соблюдать осторожность в общественных местах во время каникул, избегать любых конфликтных ситуаций и продолжать обучение в летних учебных программах. На весь период каникул организация намерена организовать работу экстренной горячей линии для оказания помощи и юридических консультаций.

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