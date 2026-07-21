Пентагон: с момента возобновления военных действий с Ираном пострадали почти 100 солдат

Пресс-секретарь военного министерства США Шон Парнелл официально сообщил, что с 7 июля, когда возобновились военные действия с Ираном, пострадали почти 100 американских военнослужащих.

"В подавляющем большинстве случаев речь идет о легких контузиях. 96% пострадавших уже вернулись в строй и полны решимости вновь вступить в бой", – написал он в социальной сети Х.

Отметим, что за этот период погибли четверо американских военнослужащих: трое в Иордании и один в Ираке. Названы имена двоих из них: 19-летняя рядовая Изабелла Гонсалес и 25-летний лейтенант Тайлер Джеймс Фихан.

Таким образом, с начала военных действий 28 февраля потери США составили 18 погибших и 527 раненых.