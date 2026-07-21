x
21 июля 2026
|
последняя новость: 14:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 июля 2026
|
21 июля 2026
|
последняя новость: 14:38
21 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Пентагон: с момента возобновления военных действий с Ираном пострадали почти 100 солдат

США
Война с Ираном
время публикации: 21 июля 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 13:29
Пентагон: с момента возобновления военных действий с Ираном пострадали почти 100 солдат
U.S. Army photo by Spc. Zoe Garbarino via AP

Пресс-секретарь военного министерства США Шон Парнелл официально сообщил, что с 7 июля, когда возобновились военные действия с Ираном, пострадали почти 100 американских военнослужащих.

"В подавляющем большинстве случаев речь идет о легких контузиях. 96% пострадавших уже вернулись в строй и полны решимости вновь вступить в бой", – написал он в социальной сети Х.

Отметим, что за этот период погибли четверо американских военнослужащих: трое в Иордании и один в Ираке. Названы имена двоих из них: 19-летняя рядовая Изабелла Гонсалес и 25-летний лейтенант Тайлер Джеймс Фихан.

Таким образом, с начала военных действий 28 февраля потери США составили 18 погибших и 527 раненых.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 июля 2026

Иран продолжает обстрелы, в Иордании вновь звучит ракетная тревога
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 июля 2026

КСИР сообщил об уничтожении расположенного в Бахрейне дата-центра Amazon
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 июля 2026

Трамп: "За гибель каждого американского солдата Иран заплатит во много раз более высокую цену"