Пентагон: с момента возобновления военных действий с Ираном пострадали почти 100 солдат
время публикации: 21 июля 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 13:29
Пресс-секретарь военного министерства США Шон Парнелл официально сообщил, что с 7 июля, когда возобновились военные действия с Ираном, пострадали почти 100 американских военнослужащих.
"В подавляющем большинстве случаев речь идет о легких контузиях. 96% пострадавших уже вернулись в строй и полны решимости вновь вступить в бой", – написал он в социальной сети Х.
Отметим, что за этот период погибли четверо американских военнослужащих: трое в Иордании и один в Ираке. Названы имена двоих из них: 19-летняя рядовая Изабелла Гонсалес и 25-летний лейтенант Тайлер Джеймс Фихан.
Таким образом, с начала военных действий 28 февраля потери США составили 18 погибших и 527 раненых.
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