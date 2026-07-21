Скончался мужчина, пострадавший от наезда ручного погрузчика в Нетании

Полиция расследует производственную аварию, произошедшую ранее во вторник в Нетании. По данным предварительного расследования, житель Нетании в возрасте около 60 лет получил травмы на улице в результате наезда ручного вилочного погрузчика.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако позднее врачи констатировали его смерть.

Следователи полиции прибыли на место происшествия и начали расследование. О случившемся также уведомлено министерство труда.