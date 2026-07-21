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Израиль

Араб из Нацерета арестован за подготовку покушения на Итамара Бен-Гвира

Террористы
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 21 июля 2026 г., 13:39 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 13:39
Араб из Нацерета арестован за подготовку покушения на Итамара Бен-Гвира
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной операции Службы общей безопасности (ШАБАК) и подразделения ЯМАР округа ха-Амаким полиции Северного округа был арестован 29-летний житель Нацерета, гражданин Израиля Мухаммад Ауад, подозреваемый в террористической деятельности.

В ходе расследования было установлено, что Ауад вышел на связь с террористической организацией ХАМАС с целью вступить в ее ряды и получить ресурсы для осуществления террористической деятельности.

Кроме того, по данным следствия, он планировал совершить нападение на действующего министра правительства Израиля. По сообщению СМИ, речь идет о министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире.

По завершении расследования прокуратура Северного округа сегодня утром подала в окружной суд Нацерета декларацию прокурора о намерении предъявить Ауаду обвинительное заключение.

Израиль
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