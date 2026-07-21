Утвержден план удвоения койкомест в "Шибе"

Комиссия по национальной инфраструктуре утвердила продвижение генерального плана развития медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере.

Согласно плану, к 2045 году число коек в больнице вырастет с 1860 до 3303. Помимо расширения площадей стационара, будут построены здания, на крышах которых разместятся две вертолетные площадки в дополнение к уже существующей наземной.

Также будут убраны ограждения, отделяющие больницу от Рамат-Гана. На их месте появится открытое городское пространство с дорожками, площадями и парками, которое свяжет "Шибу" с соседними районами.

Еще одно изменение касается транспортной сети: на территории больницы планируется построить станцию линии метро M3, а рядом с ней – станцию фиолетовой линии легкого рельсового транспорта. Пешеходная ось длиной 600 метров соединит обе станции, чтобы обеспечить удобный доступ для сотрудников, пациентов и посетителей. План также предусматривает солнечные панели, ландшафтное благоустройство и сохранение исторических зданий.