ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из которой был осуществлен обстрел Акко. Видео
время публикации: 05 марта 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 19:18
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вскоре после обстрела Акко ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил пусковую установку, из которой была запущена ракета.
"ЦАХАЛ не допустит нанесения ущерба гражданам Израиля и продолжит действовать со всей мощью против террористической организации "Хизбалла", – подчеркивается в сообщении.
Ссылки по теме