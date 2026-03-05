x
05 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из которой был осуществлен обстрел Акко. Видео

ЦАХАЛ
Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 05 марта 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 19:18
ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из которой был осуществлен обстрел Акко. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вскоре после обстрела Акко ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил пусковую установку, из которой была запущена ракета.

"ЦАХАЛ не допустит нанесения ущерба гражданам Израиля и продолжит действовать со всей мощью против террористической организации "Хизбалла", – подчеркивается в сообщении.

