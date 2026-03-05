x
05 марта 2026
|
последняя новость: 19:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 19:20
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В разгар войны с Ираном Трамп потребовал от президента Израиля "сегодня же помиловать Нетаниягу"

Война с Ираном
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог
время публикации: 05 марта 2026 г., 18:35 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 18:35
В разгар войны с Ираном Трамп потребовал от президента Израиля "сегодня же помиловать Нетаниягу"
AP Photo/Evan Vucci

Президент Дональд Трамп в разгар войны с Ираном потребовал от президента Израиля Ицхака Герцога "сегодня же помиловать Биньямина Нетаниягу".

В беседе со специальным корреспондентом 12-го телеканала в Вашингтоне Бараком Равидом Трамп утверждал, что Герцог "уже пять раз ему обещал это сделать".

Свое требование президент США объяснил так: "Я не хочу, чтобы Биби сейчас что-то отвлекало от войны с Ираном", а затем добавил: "Герцогу – позор. Передайте ему это".

В середине февраля, отвечая на аналогичные нападки на Ицхака Герцога, канцелярия президента обратилась за разъяснением к премьер-министру, заявив, что, если Нетаниягу просил об этом Трампа – это пересечение красных линий. А сам Герцог ответил: "Чтобы расставить точки над и, повторю еще раз то, что разъяснялось неоднократно. Просьба главы правительства находится на рассмотрении министерства юстиции. Только после того, как оно представит свое заключение, президент сможет ее рассмотреть – так предписано законом. На это не должно влиять внутреннее или внешнее давление".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2026

После нападок Трампа на президента Израиля канцелярия Герцога требует разъяснений от Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 февраля 2026

Трамп упрекнул президента Израиля в том, что тот отказался помиловать Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2026

Кнессет бойкотирует главу Верховного суда Амита, президент Герцог бойкотирует Кнессет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 января 2026

12-й канал ИТВ: Нетаниягу не разрешил Герцогу представлять Израиль в Давосе