В разгар войны с Ираном Трамп потребовал от президента Израиля "сегодня же помиловать Нетаниягу"

Президент Дональд Трамп в разгар войны с Ираном потребовал от президента Израиля Ицхака Герцога "сегодня же помиловать Биньямина Нетаниягу".

В беседе со специальным корреспондентом 12-го телеканала в Вашингтоне Бараком Равидом Трамп утверждал, что Герцог "уже пять раз ему обещал это сделать".

Свое требование президент США объяснил так: "Я не хочу, чтобы Биби сейчас что-то отвлекало от войны с Ираном", а затем добавил: "Герцогу – позор. Передайте ему это".

В середине февраля, отвечая на аналогичные нападки на Ицхака Герцога, канцелярия президента обратилась за разъяснением к премьер-министру, заявив, что, если Нетаниягу просил об этом Трампа – это пересечение красных линий. А сам Герцог ответил: "Чтобы расставить точки над и, повторю еще раз то, что разъяснялось неоднократно. Просьба главы правительства находится на рассмотрении министерства юстиции. Только после того, как оно представит свое заключение, президент сможет ее рассмотреть – так предписано законом. На это не должно влиять внутреннее или внешнее давление".