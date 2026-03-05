"Кан-11": существует риск ракетных обстрелов из Иордании
время публикации: 05 марта 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 20:53
Источники в разведке одной из стран региона опасаются, что Иран активирует "дремлющие" террористические ячейки в Иордании для осуществления ракетных обстрелов Израиля. Об этом в вечернем выпуске новостей на 11-м телеканале сообщил корреспондент службы новостей "Кан" Рои Кайс.
В сообщении отмечалось, что в последние годы Тегеран и его прокси, включая ХАМАС, разжигали беспорядки в Хашимитском королевстве, пытаясь превратить его в еще одну базу для операций против Израиля. Иорданские силы безопасности осведомлены об этих попытках и работают над их пресечением.