Израиль

"Кан-11": существует риск ракетных обстрелов из Иордании

Иран
Война с ХАМАСом
Иордания
ХАМАС
Израиль
время публикации: 05 марта 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 20:53
"Кан-11": существует риск ракетных обстрелов из Иордании
AP Photo/Raad Adayleh

Источники в разведке одной из стран региона опасаются, что Иран активирует "дремлющие" террористические ячейки в Иордании для осуществления ракетных обстрелов Израиля. Об этом в вечернем выпуске новостей на 11-м телеканале сообщил корреспондент службы новостей "Кан" Рои Кайс.

В сообщении отмечалось, что в последние годы Тегеран и его прокси, включая ХАМАС, разжигали беспорядки в Хашимитском королевстве, пытаясь превратить его в еще одну базу для операций против Израиля. Иорданские силы безопасности осведомлены об этих попытках и работают над их пресечением.

