"Кан-11": существует риск ракетных обстрелов из Иордании

Источники в разведке одной из стран региона опасаются, что Иран активирует "дремлющие" террористические ячейки в Иордании для осуществления ракетных обстрелов Израиля. Об этом в вечернем выпуске новостей на 11-м телеканале сообщил корреспондент службы новостей "Кан" Рои Кайс.

В сообщении отмечалось, что в последние годы Тегеран и его прокси, включая ХАМАС, разжигали беспорядки в Хашимитском королевстве, пытаясь превратить его в еще одну базу для операций против Израиля. Иорданские силы безопасности осведомлены об этих попытках и работают над их пресечением.