05 марта 2026
05 марта 2026
Ближний Восток

Глава МИД Ирана: "Мы не просили о прекращении огня и не стремимся к диалогу"

США
Иран
ЦАХАЛ
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 19:59 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 20:02
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News заявил, что его страна сможет отразить наземное вторжение.

На вопрос, беспокоит ли его вероятность использования наземных сил, он ответил: "Нет, мы этого ждем. Мы уверены, что сможем им противостоять, а для них это станет катастрофой".

Аббас Аракчи заявил, что Иран не просил о прекращении огня. "Дело в том, что у нас отрицательный опыт переговоров с Соединенными Штатами. Особенно с нынешней администрацией. Мы вели переговоры дважды, в прошлом и этом году, а потом в разгар переговоров они на нас напали. Поэтому мы не видим причин вступать в диалог с теми, кто нечестен".

Ближний Восток
