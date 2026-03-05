Глава МИД Ирана: "Мы не просили о прекращении огня и не стремимся к диалогу"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News заявил, что его страна сможет отразить наземное вторжение.

На вопрос, беспокоит ли его вероятность использования наземных сил, он ответил: "Нет, мы этого ждем. Мы уверены, что сможем им противостоять, а для них это станет катастрофой".

Аббас Аракчи заявил, что Иран не просил о прекращении огня. "Дело в том, что у нас отрицательный опыт переговоров с Соединенными Штатами. Особенно с нынешней администрацией. Мы вели переговоры дважды, в прошлом и этом году, а потом в разгар переговоров они на нас напали. Поэтому мы не видим причин вступать в диалог с теми, кто нечестен".