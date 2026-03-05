Штаб национальной безопасности предупреждает о конкретных угрозах теракта за границей. Рекомендации

Штаб национальной безопасности опубликовал вечером 5 марта предупреждение для израильтян, находящихся за границей, в связи с конкретными опасениями, касающимися попыток организации терактов. Несколько таких попыток были предотвращены в последние дни.

Граждан Израиля призывают проявлять бдительность – особенно в странах, расположенных в районе Залива, не демонстрировать в общественном пространстве израильскую и еврейскую символику, обращать внимание на существующие рекомендации и избегать полетов через Объединенные Арабские Эмираты.

Следует также воздержаться от публикации в социальных сетях в режиме реального времени персональных данных, информации о местах ночевки, планах, маршрутах, избегать посещения мест, связанных с еврейством – таких как синагоги и центры движения ХАБАД, обращать внимание на подозрительные предметы, деятельность и т.д.

В случае угрозы или нападения необходимо немедленно связаться с местными правоохранительными органами. Рекомендуется заранее выяснить телефоны экстренных служб в странах пребывания. Избегать посещений мест, где к Израилю и евреям относятся враждебно – это могут быть конкретные районы, рынки и т.д.

Необходимо следить за рекомендациями Штаба национальной безопасности касательно каждой конкретной страны, которые публикуются на сайте учреждения. Штаб задействует специальную «горячую линию» о предупреждениях, связанных с террором. Ее телефон – 026667444.