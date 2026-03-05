ЦАХАЛ предупредил о новых ударах по целям в Бейруте

Представитель Армии обороны Израиля на арабском языке выступил с экстренным предупреждением для жителей района Дахия и района Харет-Харик в Бейруте: ожидается удар ЦАХАЛа по целям в этих районах.

"Всем, кто находится в здании, отмеченном красным на карте, и в соседних зданиях – вы находитесь рядом с объектами "Хизбаллы", против которых ЦАХАЛ собирается провести операцию. Ради вашей безопасности и безопасности членов вашей семьи вы должны немедленно эвакуироваться из зданий и соседних с ними и держаться от них на расстоянии не менее 300 метров", – сказано в предупреждении израильской армии.